Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не получил «Золотой глобус»
Фильм «Нелюбовь», снятый ранее Андреем Звягинцевым, не был удостоен кинонаграды «Золотой глобус». Номинированная на премию лента известного режиссёра уступила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» работе Фатиха Акина «На пределе».
Сообщается, что западногерманский режиссер Фатих Акин и его кинолента были отмечены членами жюри. В интернете, в официальном аккаунте в соцсети Twitter кинопремии указывается, что помимо фильмов «Нелюбовь» и «На пределе», на премию «Золотого глобуса» претендовала киноработа Анджелины Джоли под наименованием «Сначала они убили моего отца». Члены жюри также ознакомились и с другими фильмами.
Среди прочих удостоена внимания картина из Чили «Фантастическая женщина» и кинофильм «Квадрат», снятый совместно режиссёрами Германии, Франции и Швеции. Ранее полнометражная лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева стала лауреатом премии «Белый слон».
Сообщается, что западногерманский режиссер Фатих Акин и его кинолента были отмечены членами жюри. В интернете, в официальном аккаунте в соцсети Twitter кинопремии указывается, что помимо фильмов «Нелюбовь» и «На пределе», на премию «Золотого глобуса» претендовала киноработа Анджелины Джоли под наименованием «Сначала они убили моего отца». Члены жюри также ознакомились и с другими фильмами.
Среди прочих удостоена внимания картина из Чили «Фантастическая женщина» и кинофильм «Квадрат», снятый совместно режиссёрами Германии, Франции и Швеции. Ранее полнометражная лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева стала лауреатом премии «Белый слон».
Автор: Семен Зайцев