Папа Римский разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле
Папа Римский Франциск одобрил кормление грудью внутри Сикстинской капеллы в Ватикане. Примечательно, что она сам там крестил 34-х детей, пишет Reuters.
За двухчасовую церемонию папа Римский успел крестить 18 девочек и 16 мальчиков, в числе которых были двое близнецов. «Если они будут голодны… покормите их грудью, потому что это тоже язык любви», - отметил священнослужитель в своей проповеди.
Отмечается, что до сих пор женщины с маленькими детьми часто сталкивались с неодобрением кормления грудью в общественных местах, при этом отношение в разное время к этому меняется.
За двухчасовую церемонию папа Римский успел крестить 18 девочек и 16 мальчиков, в числе которых были двое близнецов. «Если они будут голодны… покормите их грудью, потому что это тоже язык любви», - отметил священнослужитель в своей проповеди.
Отмечается, что до сих пор женщины с маленькими детьми часто сталкивались с неодобрением кормления грудью в общественных местах, при этом отношение в разное время к этому меняется.
Автор: Вера Антонова