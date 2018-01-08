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Смартфон Honor View 10 презентовали на выставке в США
Китайские разработчики презентовали в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES) 2018 в США смартфон Honor View 10. Он получил 5,8-дюймовый ЖК-дисплей IPS с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD +.

Смартфон Honor View 10 презентовали на выставке в США


Honor View 10 питается от Kirin 970, имеющего специальный чип для обработки задач AI (блок нейронной обработки). Он позволяет смартфону постоянно обнаруживать различные сцены, такие как природа, домашние животные, тексты, портреты и тому подобное, обладая скоростью сканирования 33 раза в секунду. Аппарат также может выполнять трансляцию в реальном времени посредством приложения Microsoft Translator.

Объём оперативной памяти Honor View 10 – 6 ГБ, объём собственного хранилища – 128 ГБ, имеется поддержка карты microSD. Смартфон оснащён батареей емкостью 3750 мАч, сочетающейся с технологией быстрой зарядки SuperCharge от Huawei. На задней панели телефона расположены камеры на 16 и 20 мегапикселей. Honor View 10 поставляется с основанной на Android 8.0 Oreo платформой EMUI 8.0.

Китайская компания пока не подтвердила цены на новинку для рынков США. В странах Европы Honor View 10 доступен по цене $600 долларов.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о проблемах в работе Nexus и Pixel после обновления.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:37
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