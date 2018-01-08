Американка собралась замуж за тетрис после расставания с калькулятором
Американка решила выйти замуж за тетрис, расставшись с калькулятором. Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан очень удивила публику своим решением.
Нурул Махджабин Хассан сообщила, что тетрис очень близок к совершенству и способствует развитию ума. «Физически я ощущаю то же, что люди чувствуют при отношениях», - отметила девушка, добавив, что бракосочетание состоится тогда, когда она закончит учебу.
Американка подчеркнула, что речь в данном случае идет об интимных отношения. Ранее она встречалась с калькулятором по имени Пьер и осциллографом Брэкстоном.
Нурул Махджабин Хассан сообщила, что тетрис очень близок к совершенству и способствует развитию ума. «Физически я ощущаю то же, что люди чувствуют при отношениях», - отметила девушка, добавив, что бракосочетание состоится тогда, когда она закончит учебу.
Американка подчеркнула, что речь в данном случае идет об интимных отношения. Ранее она встречалась с калькулятором по имени Пьер и осциллографом Брэкстоном.
Автор: Вера Антонова