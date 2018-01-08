Италия стала самой посещаемой инопланетянами страной
Средиземноморский центр уфологии рассказал о самой посещаемой европейской страной для инопланетян. По мнению ученых, в 2017 году такой стала Италия.
Данный вывод был сделан в ходе долгих исследований всех материалов, которые были получены за весь прошлый год. По показаниям очевидцев и уфологов, наиболее часто пришельцы прилетали в Италию. Ученые уточняют, что в данной стране многие жители не только жаловались на инопланетян, но и успевали делать фото.
Каждое полученное доказательство о существовании инопланетного разума тщательно проверяется исследователями центра на предмет правдивости, а после анализируется. Таким образом, уфологи смогли выявить частоту появления пришельцев в любой европейской стране.
Данный вывод был сделан в ходе долгих исследований всех материалов, которые были получены за весь прошлый год. По показаниям очевидцев и уфологов, наиболее часто пришельцы прилетали в Италию. Ученые уточняют, что в данной стране многие жители не только жаловались на инопланетян, но и успевали делать фото.
Каждое полученное доказательство о существовании инопланетного разума тщательно проверяется исследователями центра на предмет правдивости, а после анализируется. Таким образом, уфологи смогли выявить частоту появления пришельцев в любой европейской стране.
Автор: Самохина Виктория