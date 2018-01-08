Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском
Сирийские правительственные войска сумели прорвать окружение военной базы, расположенной под Дамаском. Вооруженные подразделения овладели парком бронетехники, взяв контроль над территорией базы.
Армия овладела укрепленными позициями боевиков в Харасте, а также заняла восточный пригород Дамаска, информируют западные СМИ, ссылаясь на осведомленный источник. Указывается, что подразделениям армии САР удалось разблокировать транспортное управление, сопротивление боевиков было прорвано. Танки и пехота вошли на территорию базы. При этом было уточнено, что сирийские военные вернули полный контроль над мукомольными предприятиями, они расположены вблизи военного объекта.
Отмечено, что ранее группы вооруженных радикальных группировок предприняли несколько попыток захвата базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января была нарушена договорённость относительно прекращения ведения огня в зоне деэскалации. Вооруженные группы перешли в наступление и взяли базу, отрезав пути снабжения.
Армия овладела укрепленными позициями боевиков в Харасте, а также заняла восточный пригород Дамаска, информируют западные СМИ, ссылаясь на осведомленный источник. Указывается, что подразделениям армии САР удалось разблокировать транспортное управление, сопротивление боевиков было прорвано. Танки и пехота вошли на территорию базы. При этом было уточнено, что сирийские военные вернули полный контроль над мукомольными предприятиями, они расположены вблизи военного объекта.
Отмечено, что ранее группы вооруженных радикальных группировок предприняли несколько попыток захвата базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января была нарушена договорённость относительно прекращения ведения огня в зоне деэскалации. Вооруженные группы перешли в наступление и взяли базу, отрезав пути снабжения.
Автор: Семен Зайцев