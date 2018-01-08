Американец заснял замерзший океан на видео
Американкцу Райану Кэнди удалось заснять замерзший океан на видео. Съемки велись в Массачусетсе.
На видео автор спросил, хочет ли кто-нибудь поплавать, при этом столбик термометра опустился до -20 градусов. Отдельно в Сеть также было загружено видео с дрона.
В комментариях пользователи по большей части позитивно отреагировали на увиденное, отметив, что вид замерзшего океана на самом деле потрясает и удивляет. Некоторые с удовольствием вспомнили слова из «Игры престолов» о том, что «зима близко».
«Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления», - шутят зрители YouTube.
На видео автор спросил, хочет ли кто-нибудь поплавать, при этом столбик термометра опустился до -20 градусов. Отдельно в Сеть также было загружено видео с дрона.
В комментариях пользователи по большей части позитивно отреагировали на увиденное, отметив, что вид замерзшего океана на самом деле потрясает и удивляет. Некоторые с удовольствием вспомнили слова из «Игры престолов» о том, что «зима близко».
«Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления», - шутят зрители YouTube.
Автор: Вера Антонова