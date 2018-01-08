Сохранение тела криотехнологиями заменит обычный похоронный ритуал
Современные криотехнологии подразумевают заморозку тела в жидком азоте с сохранением всех органов в живом состоянии. Это делается с надеждой, что в будущем возможно будет разморозить и оживить такого «умершего».
Денис Ковальски, директор Института крионики, утверждает, что за последние 20 лет эта технология сделала большой скачек и является привлекательной для желающих ей воспользоваться. Первым пациентом, испытавшим крио-заморозку, был доктор Джеймс Бедфорд, ушедший из жизни в 1967 году.
На данный момент институт в Клинтон-Тауншип принял 1776 заявок от будущих клиентов, желающих воспользоваться новой технологией. Цена данной услуги составляет 28 тыс. долларов.
Денис Ковальски утверждает, что такой вид захоронения в будущем будет экономически гораздо выгоднее чем традиционные способы погребения. Сейчас стоимость похорон в США превышает 7000 долларов. Рост популярности данной технологии со временим гораздо удешевит ее.
Денис Ковальски, директор Института крионики, утверждает, что за последние 20 лет эта технология сделала большой скачек и является привлекательной для желающих ей воспользоваться. Первым пациентом, испытавшим крио-заморозку, был доктор Джеймс Бедфорд, ушедший из жизни в 1967 году.
На данный момент институт в Клинтон-Тауншип принял 1776 заявок от будущих клиентов, желающих воспользоваться новой технологией. Цена данной услуги составляет 28 тыс. долларов.
Денис Ковальски утверждает, что такой вид захоронения в будущем будет экономически гораздо выгоднее чем традиционные способы погребения. Сейчас стоимость похорон в США превышает 7000 долларов. Рост популярности данной технологии со временим гораздо удешевит ее.
Автор: Соколов Вячеслав