Nvidia расширит деловое сотрудничество с Uber и Volkswagen
Компания Nvidia собирается начать углублять сотрудничество с Uber и Volkswagen. Эксперты говорят, что подробнее об этом станет известно на Consumer Electronics Show 2018.
Nvidia, создающая кроме процессоров еще и другие технологии для автоматизации автомобильных функций, планирует поставлять свой продукт Volkswagen, так как автобренд в 2020 году представит серию электрических моделей, куда они будут внедрятся. Также немецкая компания будет использовать технологии Nvidia для создания интеграции и разработки автономных систем вождения в машинах.
Помимо прочего Nvidia планирует сотрудничество с Uber. Вместе компании уже давно работают над автономным управлением, и теперь их контакты официальны, поскольку Uber уже точно выбрал разработчика, который предоставит для парка такси вычислительный ИИ.
Nvidia, создающая кроме процессоров еще и другие технологии для автоматизации автомобильных функций, планирует поставлять свой продукт Volkswagen, так как автобренд в 2020 году представит серию электрических моделей, куда они будут внедрятся. Также немецкая компания будет использовать технологии Nvidia для создания интеграции и разработки автономных систем вождения в машинах.
Помимо прочего Nvidia планирует сотрудничество с Uber. Вместе компании уже давно работают над автономным управлением, и теперь их контакты официальны, поскольку Uber уже точно выбрал разработчика, который предоставит для парка такси вычислительный ИИ.
Автор: Вера Антонова