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В США стартовали продажи мужской версии секс-роботов
Компания Realbotix запустила в продажу первую мужскую версию секс-роботов. Отмечается, что половой орган является бионически идентичным человеческому.

В США стартовали продажи мужской версии секс-роботов


Глава фирмы Мэтт Макмулен решил обновить линейку производимых электронных людей после ошеломляющего успеха женской версии для удаления сексуальных потребностей. Как отмечает компания-производитель, данные роботы уже доказали свою востребованность на рынке девайсов для самоудовлетворения. К тому же, электронная секс-женщина принесла американской фирме очень большую прибыль. Эксперты отмечают, что прекрасная половина человечества уже давно готова к появлению подобного девайса, из-за чего ожидается быстрый скачок популярности новинки не только в США.

По словам разработчиков компании, прежде чем начать изготовлять подобных секс-роботов в мужском обличии, они тщательно изучили статистические данные, согласно которым женщины очень часто приобретают всевозможные игрушки для самоудовлетворения. Как отмечают изготовители, робот способен не только удалить сексуальное желание, но также позаботиться, обнять и исполнить любую прихоть. При этом половой орган электронного мужчины будет работать столько, сколько этого хочет сам пользователь.

Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 11:03
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