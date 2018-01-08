Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров решил бросить курить на Бали
Сергей Шнуров сейчас находится на острове Бали в отпуске. В соцсети лидер «Ленинграда» похвастался новостью о том, что он бросил курить.
По словам Шнурова, два дня без никотина дались ему очень сложно и ввели в «туристическое отупение быстрее, чем это бывало раньше». Шоумен признается, что некоторые мысли, которые ранее редко посещали его голову, исчезли вовсе. Поклонники поддержали начинание артиста и посоветовали ему проявить всю силу воли, чтобы избавиться от такой пагубной привычки.
К посту Шнуров прикрепил солнечное фото на пляже.
По словам Шнурова, два дня без никотина дались ему очень сложно и ввели в «туристическое отупение быстрее, чем это бывало раньше». Шоумен признается, что некоторые мысли, которые ранее редко посещали его голову, исчезли вовсе. Поклонники поддержали начинание артиста и посоветовали ему проявить всю силу воли, чтобы избавиться от такой пагубной привычки.
К посту Шнуров прикрепил солнечное фото на пляже.
Автор: Вера Антонова