Byton презентовал в Лас-Вегасе свою концепцию электрического кроссовера
Китайский стартап Byton презентовал на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе свою концепцию кроссовера. Ожидается, что электрический автомобиль запустят в производство в 2019 году, стартовая цена составит $45 тысяч.
По словам сотрудников Byton, кроссовер в базовой спецификации сможет преодолевать дистанцию в 250 миль. Он оснащён батареей, заряжающейся на 150 миль за 20 минут. Концепция внедорожника к тому времени, когда она попадает на запуск производства, получит автономную функциональность III уровня, позднее авто достигнет автономии IV уровня. Byton также отбросил традиционные зеркала крыла для кроссовера, вместо которых использует две небольшие камеры, снимающие кабину транспортного средства.
Внешний и внутренний дизайн авто заинтриговал присутствующих на выставке CES в Лас-Вегасе. Концепт Byton оснащён огромным 49-дюймовым дисплеем, ещё один большой экран расположен в центре рулевого колеса. Среди иных потрясающих особенностей внедорожника - индивидуальная версия экосистемы Amazon Alexa и способность транспортного средства контролировать частоту сердечных сокращений и кровяное давление пассажиров.
Напомним, фотошпионы рассекретили дизайн хэтчбека Hyundai Veloster.
По словам сотрудников Byton, кроссовер в базовой спецификации сможет преодолевать дистанцию в 250 миль. Он оснащён батареей, заряжающейся на 150 миль за 20 минут. Концепция внедорожника к тому времени, когда она попадает на запуск производства, получит автономную функциональность III уровня, позднее авто достигнет автономии IV уровня. Byton также отбросил традиционные зеркала крыла для кроссовера, вместо которых использует две небольшие камеры, снимающие кабину транспортного средства.
Внешний и внутренний дизайн авто заинтриговал присутствующих на выставке CES в Лас-Вегасе. Концепт Byton оснащён огромным 49-дюймовым дисплеем, ещё один большой экран расположен в центре рулевого колеса. Среди иных потрясающих особенностей внедорожника - индивидуальная версия экосистемы Amazon Alexa и способность транспортного средства контролировать частоту сердечных сокращений и кровяное давление пассажиров.
Напомним, фотошпионы рассекретили дизайн хэтчбека Hyundai Veloster.
Автор: Воробьева Алина