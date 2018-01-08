Правительство РФ утвердило правила о предоставлении субсидий банкам
Правительство России утвердило правила о выдаче субсидий коммерческим банкам. Они могут запросить денежные суммы на возмещение недополученных доходов от выделения кредитов по заниженным ставкам представителям малого и среднего бизнеса.
Сообщается, что речь идёт о проектах в приоритетных отраслях отечественной экономики. Средства будут предоставляться банкам, кредитующих компании в сфере реализации различных инициатив. Основными условиями для субсидирования является конечная ставка для предприятий в размере 6,5% годовых. Срок льготного кредита предоставляется на 10 лет, причём исключительно на инвестиционные цели. Согласно принятому решению, размер процентной ставки по субсидиям составляет 3,5% годовых для СМП.
Для компаний среднего сегмента данный показатель определили в размере 3,1%. На оборотные цели кредит может быть предоставлен сроком на три года. Текст постановления, подписанного Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Сообщается, что речь идёт о проектах в приоритетных отраслях отечественной экономики. Средства будут предоставляться банкам, кредитующих компании в сфере реализации различных инициатив. Основными условиями для субсидирования является конечная ставка для предприятий в размере 6,5% годовых. Срок льготного кредита предоставляется на 10 лет, причём исключительно на инвестиционные цели. Согласно принятому решению, размер процентной ставки по субсидиям составляет 3,5% годовых для СМП.
Для компаний среднего сегмента данный показатель определили в размере 3,1%. На оборотные цели кредит может быть предоставлен сроком на три года. Текст постановления, подписанного Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Автор: Семен Зайцев