Анастасия Волочкова на Мальдивах закусывает бананами
Анастасия Волочкова закусывает на Мальдивах бананами. Звезда опубликовала в микроблоге Instagram очередное фото себя любимой с веткой бананов.
Снимок уже успел набрать множество лайков. На нем балерина предстала перед всеми в очередном ярком купальнике. «Банановая ветвь на территории виллы, или когда закуска под рукой», - подписала фото звезда.
Жизнь Анастасии Волочковой продолжают обсуждать вовсю. Недавно поклонники заметили, что знаменитость завралась в истории про своего нового богатого ухажера, который якобы подарил ей белый элитный автомобиль.
Снимок уже успел набрать множество лайков. На нем балерина предстала перед всеми в очередном ярком купальнике. «Банановая ветвь на территории виллы, или когда закуска под рукой», - подписала фото звезда.
Жизнь Анастасии Волочковой продолжают обсуждать вовсю. Недавно поклонники заметили, что знаменитость завралась в истории про своего нового богатого ухажера, который якобы подарил ей белый элитный автомобиль.
Автор: Вера Антонова