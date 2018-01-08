Ученые приспособят ультрафиолет для борьбы с эпидемиями
Ученые из Колумбийского университета собираются приспособить ультрафиолет для борьбы с различными эпидемиями. Возможно, вскоре все общественные места оборудуют специальными источниками излучения, безопасного для человека, но смертельного для всех микробов.
Эксперты уже нашли новые свойства ультрафиолета и провели несколько тематических экспериментов. Тем временем все знают, что, к примеру, в больницах используется УФ-излучение, чтобы обеззараживать инструменты, но оно несет для человека опасность, поэтому в обрабатываемые кабинеты обычно не пускают.
Ученые считают, что более короткое излучение с волной 222 нм не вредит организму человека, но все также успешно убивать вредные микроорганизмы. Если дальше проводимые эксперименты будут успешными, то в будущем общественные места оснастят лампами, которые станут бороться с эпидемиями. Речь идет об автобусных остановках, больших маркетах, рынках и так далее.
Эксперты уже нашли новые свойства ультрафиолета и провели несколько тематических экспериментов. Тем временем все знают, что, к примеру, в больницах используется УФ-излучение, чтобы обеззараживать инструменты, но оно несет для человека опасность, поэтому в обрабатываемые кабинеты обычно не пускают.
Ученые считают, что более короткое излучение с волной 222 нм не вредит организму человека, но все также успешно убивать вредные микроорганизмы. Если дальше проводимые эксперименты будут успешными, то в будущем общественные места оснастят лампами, которые станут бороться с эпидемиями. Речь идет об автобусных остановках, больших маркетах, рынках и так далее.
Автор: Вера Антонова