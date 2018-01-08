В западной части Мексики бандиты расстреляли 6 человек
Бандиты в западной части Мексики в штате Колима расстреляли 6 человек. По данным местной генеральной прокуратуры, убитые собирались завтракать во дворе своего дома.
По предварительной информации, к месту в городе Текоман подъехала группа неизвестных людей, облаченных в маски, и открыли неприцельный огонь. В результате таких действий единовременно были убиты 5 человек, а 1 скончался от полученных ранений в больнице. Также огнестрельные раны обнаружили у 2 пожилых людей возрастом 92 и 60 лет.
Ранее сообщалось, что за сутки до случившейся трагедии на севере Мексики было совершено убийство 15 человек.
По предварительной информации, к месту в городе Текоман подъехала группа неизвестных людей, облаченных в маски, и открыли неприцельный огонь. В результате таких действий единовременно были убиты 5 человек, а 1 скончался от полученных ранений в больнице. Также огнестрельные раны обнаружили у 2 пожилых людей возрастом 92 и 60 лет.
Ранее сообщалось, что за сутки до случившейся трагедии на севере Мексики было совершено убийство 15 человек.
Автор: Самохина Виктория