В Казани девушка травмировалась, врезавшись в легковушку на тюбинге
В Казани девушка серьезно травмировалась, врезавшись на тюбинге в легковое авто. Ее экстренно отвезли в больницу с сотрясением мозга, пишут региональные медиа.
Известно, что инцидент случился у дома №7 по улице Патриса Лумумбы. Там парень решил прокатить девушку на тюбинге, привязав его к своей иномарке, и она согласилась. В результате при буксировке не была обеспечена полная безопасность пассажирки саней. В какой-то момент водитель авто притормозил, и девушка врезалась в авто.
Стоит сказать, что это не первый подобный случай. Недавно в Набережных Челнах женщина 42-х лет тоже решила прокатиться по снегу на тюбинге со склона. В результате она врезалась в торчащие трубы. Потребовалась госпитализация пострадавшей.
Известно, что инцидент случился у дома №7 по улице Патриса Лумумбы. Там парень решил прокатить девушку на тюбинге, привязав его к своей иномарке, и она согласилась. В результате при буксировке не была обеспечена полная безопасность пассажирки саней. В какой-то момент водитель авто притормозил, и девушка врезалась в авто.
Стоит сказать, что это не первый подобный случай. Недавно в Набережных Челнах женщина 42-х лет тоже решила прокатиться по снегу на тюбинге со склона. В результате она врезалась в торчащие трубы. Потребовалась госпитализация пострадавшей.
Автор: Вера Антонова