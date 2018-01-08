На 2018 год запланировано проведение более 500 учений ВКС России
Министерство обороны Российской Федерации заявило о проведении в 2018 году более 500 учений различного уровня. Воздушно-космические силы будут участвовать также в военных сборах.
Главнокомандующий ВКС и должностные лица запланировали более 500 учебных мероприятий боевой подготовки в этом году. По заявлению Министерства обороны РФ, также будут проходить сборовые мероприятия в сфере различной военной подготовки. По предварительным данным, их будет насчитываться порядка 1,3 тыс.
Ранее Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что белорусская армия на ряду с российской заявила о готовности к защите Союзного государства от агрессии. Это было подтверждено в ходе учения «Запад-2017».
Главнокомандующий ВКС и должностные лица запланировали более 500 учебных мероприятий боевой подготовки в этом году. По заявлению Министерства обороны РФ, также будут проходить сборовые мероприятия в сфере различной военной подготовки. По предварительным данным, их будет насчитываться порядка 1,3 тыс.
Ранее Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что белорусская армия на ряду с российской заявила о готовности к защите Союзного государства от агрессии. Это было подтверждено в ходе учения «Запад-2017».
Автор: Самохина Виктория