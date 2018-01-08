Ученые: Колыбелью земной жизни может быть Венера
Колыбелью земной жизни могла быть Венера. Такого мнения придерживаются некоторые зарубежные исследователи. Об этом пишет издание TDNU.ru.
Согласно одной из гипотез зарождения живого, первые «кирпичики» системы и простейшие микроорганизмы могли попасть на Землю и космоса, и не исключено, что на самом деле они впервые появились на Венере. Эксперты в этом не уверены на 100%, хотя бактериям, переселившимся на Землю, чтобы эволюционировать, очень повезло, так как на Венере невыносимые условия – высокая температура, большое количество углекислого газа и облака из серы.
В будущем ученые собираются при помощи компьютера смоделировать данную ситуацию и уже потом ответить на все возникшие вопросы.
Согласно одной из гипотез зарождения живого, первые «кирпичики» системы и простейшие микроорганизмы могли попасть на Землю и космоса, и не исключено, что на самом деле они впервые появились на Венере. Эксперты в этом не уверены на 100%, хотя бактериям, переселившимся на Землю, чтобы эволюционировать, очень повезло, так как на Венере невыносимые условия – высокая температура, большое количество углекислого газа и облака из серы.
В будущем ученые собираются при помощи компьютера смоделировать данную ситуацию и уже потом ответить на все возникшие вопросы.
Автор: Вера Антонова