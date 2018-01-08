SpaceX запустила Falcon 9 с секретным спутником Zuma
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, имеющей на борту секретный спутник Zuma. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал, расположенного в штате Флорида (США). Space X осуществляла трансляцию очередного запуска.
Сообщается, что спутник Zuma является правительственным. Старт ракеты в рамках сверхсекретной миссии состоялся в 4:00 (мск) в понедельник. Согласно утвержденного плана, аппарат выведен на низкую орбиту, ранее заказ на запуск поступил от правительства США. Сведения о параметрах орбиты, её перигее и апогее, а также о предназначении спутника засекречены. Не указывается, какое ведомство имеет непосредственное отношение к миссии. Запуск должен был быть осуществлён в ноябре 2017 года, но несколько раз переносился.
Первая ступень через несколько минут после отрыва ракеты-носителя от стартового стола отсоединилась от общей конструкции и совершила мягкую посадку на космодроме, она будет использована в последующих запусках. Для Space X данная миссия является второй, выполняемой для нужд правительства страны. В мае 2017 года Falcon 9 вывела аппарат для Национального разведывательного управления США.
Сообщается, что спутник Zuma является правительственным. Старт ракеты в рамках сверхсекретной миссии состоялся в 4:00 (мск) в понедельник. Согласно утвержденного плана, аппарат выведен на низкую орбиту, ранее заказ на запуск поступил от правительства США. Сведения о параметрах орбиты, её перигее и апогее, а также о предназначении спутника засекречены. Не указывается, какое ведомство имеет непосредственное отношение к миссии. Запуск должен был быть осуществлён в ноябре 2017 года, но несколько раз переносился.
Первая ступень через несколько минут после отрыва ракеты-носителя от стартового стола отсоединилась от общей конструкции и совершила мягкую посадку на космодроме, она будет использована в последующих запусках. Для Space X данная миссия является второй, выполняемой для нужд правительства страны. В мае 2017 года Falcon 9 вывела аппарат для Национального разведывательного управления США.
Автор: Семен Зайцев