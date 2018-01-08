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Ученые смогли нарисовать смайл из коллоидных кристаллитов
Ученые-физики из США нашли способ упорядочивания коллоидных кристаллов с помощью нагрева их лазером в определенных, заданных точках. Таким образом, можно манипулировать их формой, делая любые изображения.

Ученые смогли нарисовать смайл из коллоидных кристаллитов


Ученые использовали кристалл из оксида кремния в 1,2 микрона, нагревая его области с помощью оптического пинцета (лазер), который имел длину волны 1064 нанометра и мощность 800 милливатт.

От температуры частицы вещества теряют свою структуру, но после нагрева материал возвращается в стабильное состояние. С помощью таких манипуляций ученые уже нарисовали сердце, голову кошки и смайлик.

Для моделирования процессов все чаще стали использовать компьютерные программы. Мощность современных компьютеров позволяет смоделировать такие сложные, масштабные процессы, например, удалось исследовать изменения при пластичных деформациях различных твердых тел.
Автор: Соколов Вячеслав
Сегодня, 12:14
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