Ученые смогли нарисовать смайл из коллоидных кристаллитов
Ученые-физики из США нашли способ упорядочивания коллоидных кристаллов с помощью нагрева их лазером в определенных, заданных точках. Таким образом, можно манипулировать их формой, делая любые изображения.
Ученые использовали кристалл из оксида кремния в 1,2 микрона, нагревая его области с помощью оптического пинцета (лазер), который имел длину волны 1064 нанометра и мощность 800 милливатт.
От температуры частицы вещества теряют свою структуру, но после нагрева материал возвращается в стабильное состояние. С помощью таких манипуляций ученые уже нарисовали сердце, голову кошки и смайлик.
Для моделирования процессов все чаще стали использовать компьютерные программы. Мощность современных компьютеров позволяет смоделировать такие сложные, масштабные процессы, например, удалось исследовать изменения при пластичных деформациях различных твердых тел.
Ученые использовали кристалл из оксида кремния в 1,2 микрона, нагревая его области с помощью оптического пинцета (лазер), который имел длину волны 1064 нанометра и мощность 800 милливатт.
От температуры частицы вещества теряют свою структуру, но после нагрева материал возвращается в стабильное состояние. С помощью таких манипуляций ученые уже нарисовали сердце, голову кошки и смайлик.
Для моделирования процессов все чаще стали использовать компьютерные программы. Мощность современных компьютеров позволяет смоделировать такие сложные, масштабные процессы, например, удалось исследовать изменения при пластичных деформациях различных твердых тел.
Автор: Соколов Вячеслав