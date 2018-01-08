В Санкт-Петербурге отменили угрозу наводнения
В Санкт-Петербурге сообщили о миновании угрозы наводнения. Закрытые накануне дамбы вновь открыли.
Власти города официально сообщили, что непогода обошла жителей северной столицы стороной. В связи с этим, ранее закрытые из-за угрозы сильного наводнения Комплексы защитных сооружений в Финском заливе и Неве вернули в штатное положение. Также возобновили движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
Пресс-служба КЗС сообщает, что угрозу природной катастрофы, от которой периодически страдает Санкт-Петербург, удалось миновать благодаря вовремя предпринятым мерам безопасности, из-за чего уровень воды в Неве не превысил критическую отметку.
Власти города официально сообщили, что непогода обошла жителей северной столицы стороной. В связи с этим, ранее закрытые из-за угрозы сильного наводнения Комплексы защитных сооружений в Финском заливе и Неве вернули в штатное положение. Также возобновили движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
Пресс-служба КЗС сообщает, что угрозу природной катастрофы, от которой периодически страдает Санкт-Петербург, удалось миновать благодаря вовремя предпринятым мерам безопасности, из-за чего уровень воды в Неве не превысил критическую отметку.
Автор: Самохина Виктория