РФ созовет панель арбитров ВТО по иску ЕС о свинине
Российская Федерация намерена созвать панель арбитров в ВТО, чтобы эксперты оценили работу страны и выяснили, выполнила ли Россия решение о снятии эмбарго на ввоз европейской свинины. Об этом накануне сообщил Максим Медведков, представитель Минэкономразвития.
По его словам, ему не понятно, на основании чего было выдвинуто подобное требование. Напомним, ранее ВТО отправила в арбитраж требование ЕС взыскать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения на импорт свинины.
Встречным ходом России будет создание панели, которая определит, кто прав, а кто нет. Одновременно с этим представители Минэкономразвития будут участвовать во всех беседах, связанных с введением предполагаемых санкций.
По его словам, ему не понятно, на основании чего было выдвинуто подобное требование. Напомним, ранее ВТО отправила в арбитраж требование ЕС взыскать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения на импорт свинины.
Встречным ходом России будет создание панели, которая определит, кто прав, а кто нет. Одновременно с этим представители Минэкономразвития будут участвовать во всех беседах, связанных с введением предполагаемых санкций.
Автор: Вера Антонова