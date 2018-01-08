Пьяный мужчина угрожал устроить «второй теракт» в метро Петербурга
В Петербурге, вечером 7 января в экстренную службу спасения, а затем в полицию позвонил мужчина, он заявил, что планирует осуществить «второй теракт» в метро. Нарушитель спокойствия задержан, проводится дознание.
Петербуржец сообщил по телефону дежурному полицейскому, что хочет устроить теракт на станции «Технологический институт». Сообщается, что «телефонный террорист» был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в одно из РОВД Санкт-Петербурга. Местного жителя обнаружили в Московском районе Северной столицы. В пресс-службе У МВД по городу проинформировали, что первый звонок был осуществлён хулиганом в 19:00 (по местному времени) 7 января. Вначале петербуржец позвонил по номеру 112, второй звонок поступил в полицию, по номеру 02. Особо отмечено, что мужчина назвал свою фамилию и имя.
При проведении дознания выяснилось, что петербуржец был нетрезв. Группа спасателей осмотрела вестибюль станции метрополитена «Технологический институт», взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
Петербуржец сообщил по телефону дежурному полицейскому, что хочет устроить теракт на станции «Технологический институт». Сообщается, что «телефонный террорист» был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в одно из РОВД Санкт-Петербурга. Местного жителя обнаружили в Московском районе Северной столицы. В пресс-службе У МВД по городу проинформировали, что первый звонок был осуществлён хулиганом в 19:00 (по местному времени) 7 января. Вначале петербуржец позвонил по номеру 112, второй звонок поступил в полицию, по номеру 02. Особо отмечено, что мужчина назвал свою фамилию и имя.
При проведении дознания выяснилось, что петербуржец был нетрезв. Группа спасателей осмотрела вестибюль станции метрополитена «Технологический институт», взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
Автор: Семен Зайцев