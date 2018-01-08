Кети Топурия была замечена с Гуфом в Таиланде
Солистка группы «А’Studio» и известный российский репер Гуф были замечены на отдыхе в Таиланде. Поклонники уверены, что между звездами разгорелся бурный роман.
Сами же представители российского шоу-бизнеса твердят о невозможности такого накала чувств между ними. Первые слухи среди фанатов творчества Топурии и Гуфа появились сразу после развода солистки «А’Studio» с мужем. Год назад папарацци впервые засняли пару в Таиланде, где они совместно отдыхали. В этот раз все повторилось. Хотя Кети Топурия и Гуф не выкладывают совместных фото на свои странички в Instagram, поклонники точно уверены в романтическом путешествии пары. Репер в свою очередь, дабы ввести в заблуждение фанатов, написал комментарий с текстом «Где это ты?» под одной из фото певицы. Несмотря на это, поклонники быстро раскусили такие действия и поняли, что им хотят просто замылить глаза.
Сами же представители российского шоу-бизнеса твердят о невозможности такого накала чувств между ними. Первые слухи среди фанатов творчества Топурии и Гуфа появились сразу после развода солистки «А’Studio» с мужем. Год назад папарацци впервые засняли пару в Таиланде, где они совместно отдыхали. В этот раз все повторилось. Хотя Кети Топурия и Гуф не выкладывают совместных фото на свои странички в Instagram, поклонники точно уверены в романтическом путешествии пары. Репер в свою очередь, дабы ввести в заблуждение фанатов, написал комментарий с текстом «Где это ты?» под одной из фото певицы. Несмотря на это, поклонники быстро раскусили такие действия и поняли, что им хотят просто замылить глаза.
Автор: Самохина Виктория