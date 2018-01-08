"УАЗ" поднял цены на свои модели
Компания «УАЗ», начиная с первого января этого года, сменила ценовую политику. Некоторые модели бренда сильно подорожали. Обновленные ценники опубликованы на официальном сайте производителя.
Согласно полученной информации, внедорожник «УАЗ Патриот» с 1 января 2018 года стоит на 50 тысяч рублей дороже, чем ранее. Приобрести его в комплектации «Оптимум» можно за 789 тысяч. Самая дорогая версия обойдётся в сумму от 969 тысяч рублей, а вот базовый «Классик» остался без изменений.
Кроме того руководство Ульяновского автомобильного завода решило поднять цены на коммерческие «Карго» и «Профи» на 20 тысяч рублей, тем временем стоимость «Хантера» и «Пикапа» от «УАЗ» не поменялась.
Согласно полученной информации, внедорожник «УАЗ Патриот» с 1 января 2018 года стоит на 50 тысяч рублей дороже, чем ранее. Приобрести его в комплектации «Оптимум» можно за 789 тысяч. Самая дорогая версия обойдётся в сумму от 969 тысяч рублей, а вот базовый «Классик» остался без изменений.
Кроме того руководство Ульяновского автомобильного завода решило поднять цены на коммерческие «Карго» и «Профи» на 20 тысяч рублей, тем временем стоимость «Хантера» и «Пикапа» от «УАЗ» не поменялась.
Автор: Вера Антонова