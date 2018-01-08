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exclusive / Шоу-бизнес

Елену Максимову обидели, не пригласив на «голубой огонек»
Елена Максимова выразила свое недовольство новогодней передачей «голубой огонек», которая выходит на Первом канале. Участница проекта «Голос» заявила все, что думает администрации данного федерального канала.

Елену Максимову обидели, не пригласив на «голубой огонек»


От действий Первой кнопки также пострадали «Бурановские бабушки», Эльмира Калимуллина, Нина Щацкая. Выступления данных артистов были записаны, но в итоговую передачу не попали, так решило руководство канала. Недовольство высказали все артисты. Максимова написала свои эмоции в посте одной из социальных сетей.

Певица написала, что подруга записала удаленный с ней момент на мобильник, так что запись все же сохранилась. Также Максимова поблагодарила свою команду, которая готовила всю программу певицы.

Зрители в соцсетях возмутились, что многие артисты, выступления которых попали в передачу, надоели еще до Нового года.
Автор: Соколов Вячеслав
Сегодня, 13:13
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