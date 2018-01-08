Невеста Дмитрия Тарасова пришла в храм без юбки
Анастасия Костенко, невеста футболиста Дмитрия Тарасова, который ранее состоял в браке с Ольгой Бузовой, очень неприятно удивила поклонников. Накануне на Рождество модель пошла с будущим мужем в церковь, не надев при этом юбку.
Пара только недавно вернулась из отпуска, где Тарасов сделал Костенко предложение руки и сердца. Свадьба планируется в этом году, но влюбленные никаких секретов на этот счет не раскрывают.
В профиле Тарасова в Instagram вчера появился снимок вместе с невестой у церкви. На ней была длинная куртка и черные колготы, юбку фолловеры не увидели. Фанаты в шоке, ведь этот наряд не очень подходит для похода в святое место. Звезды свое поведение не комментируют.
Пара только недавно вернулась из отпуска, где Тарасов сделал Костенко предложение руки и сердца. Свадьба планируется в этом году, но влюбленные никаких секретов на этот счет не раскрывают.
В профиле Тарасова в Instagram вчера появился снимок вместе с невестой у церкви. На ней была длинная куртка и черные колготы, юбку фолловеры не увидели. Фанаты в шоке, ведь этот наряд не очень подходит для похода в святое место. Звезды свое поведение не комментируют.
Автор: Вера Антонова