В Подмосковье найдены убитыми пенсионер с дочерью
Пенсионер с дочерью в Подмосковье были найдены убитыми во дворе частного дома.
Сообщение поступило на пульт диспетчерской службы МВД 7 января, в нем говорилось об обнаружении 2 тел. Судмедэкспертиза постановила, что у 81-летнего пенсионера и его дочери на теле были множественные колото-резаные раны. По предварительным данным, совершено убийство с помощью острых режущих предметов.
На данный момент ведется следствие. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Сообщение поступило на пульт диспетчерской службы МВД 7 января, в нем говорилось об обнаружении 2 тел. Судмедэкспертиза постановила, что у 81-летнего пенсионера и его дочери на теле были множественные колото-резаные раны. По предварительным данным, совершено убийство с помощью острых режущих предметов.
На данный момент ведется следствие. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Автор: Самохина Виктория