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Японский зонд Akatsuki приступил к изучению Венеры
Японский межпланетный зонд Akatsuki (Venus Climate Orbiter и Planet-C) приступил к изучению Венеры. Ранее аппарат преодолел гигантское расстояние между двумя планетами, заняв эллиптическую орбиту.

Японский зонд Akatsuki приступил к изучению Венеры

Akatsuki является второй межпланетной станцией, запущенной Японией в ближний космос. Перигей аппарата составляет 400 км, апогей - 440 тыс. км. Зонд преодолел крайне активную атмосферу Венеры, состоящую из едкого сернистого газа. Данная миссия является второй, проводимой Японией. Ранее к Марсу был отправлен аппарат Nodzomi, это произошло в 1998 году. Миссия потерпела фиаско, аппарат не достиг Красной планеты.

Akatsuki отправили к Венере в 2010 году, но зонд занял временную гелиоцентрическую орбиту. Спустя пять лет, в декабре 2015 года, аппарат занял нужное положение в пространстве возле Венеры. Зонд благополучно прошел сквозь кислотную атмосферу Венеры и приступил к проведению исследовательской миссии.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:04
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