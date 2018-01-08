Вера Курочка заявила, что не торопит Петра Шепеля с организацией свадьбы
Вера Курочка, бывшая участница телестройки «Дом-2», не хочет торопить Петра Шепеля со свадьбой. Возлюбленные отмечают, что их отношения начались на проекте и продолжаются до сих пор.
По словам экс-участницы, взаимоотношения между ними после проекта только улучшились. Влюбленные стали проводить больше времени вместе, не скрываясь от постоянных наблюдений. Вера Курочка уточняет, что у нее стало больше понимания с Петром Шепелем. Несмотря на это, звезда Дома-2 не скрывает факт существования неидеальных отношений. По словам бывшей участницы, она ясно понимает, что над отношениями необходимо работать, а ссор миновать не удастся: во время таковых они стараются прийти к решению проблемы, а не оставаться на своей стороне.
Вера Курочка ссылается на комментарии поклонников, в которых многие интересуются о свадьбе. Звезда открыто заявляет, что не собирается торопить свою вторую половинку с подготовкой торжества. К тому же, она ожидает неожиданного предложения руки и сердца. По словам влюбленных, сейчас главная задача пары просто быть счастливыми.
По словам экс-участницы, взаимоотношения между ними после проекта только улучшились. Влюбленные стали проводить больше времени вместе, не скрываясь от постоянных наблюдений. Вера Курочка уточняет, что у нее стало больше понимания с Петром Шепелем. Несмотря на это, звезда Дома-2 не скрывает факт существования неидеальных отношений. По словам бывшей участницы, она ясно понимает, что над отношениями необходимо работать, а ссор миновать не удастся: во время таковых они стараются прийти к решению проблемы, а не оставаться на своей стороне.
Вера Курочка ссылается на комментарии поклонников, в которых многие интересуются о свадьбе. Звезда открыто заявляет, что не собирается торопить свою вторую половинку с подготовкой торжества. К тому же, она ожидает неожиданного предложения руки и сердца. По словам влюбленных, сейчас главная задача пары просто быть счастливыми.
Автор: Самохина Виктория