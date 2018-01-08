NASA сделало видео облака и неба Юпитера
Специалисты космического американского агентства NASA опубликовали в Сети видео с Юпитера. В кадр благодаря зонду «Юнона» попали небо и уникального цвета облака на дальней планете.
Кадры удалось сделать зонду во время очередного сближения. На видео можно увидеть северную часть Юпитера, при этом отмечается, что во время фотосъемки между поверхностью небесного тела и «Юноной» выдерживалось расстояние 8300 миль, и итоговый масштаб картинки составляет 5,8 километров на 1 пиксель.
Снимки были обработаны специалистами, и теперь любой желающий может полюбоваться уникальными облаками и небом на Юпитере.
Кадры удалось сделать зонду во время очередного сближения. На видео можно увидеть северную часть Юпитера, при этом отмечается, что во время фотосъемки между поверхностью небесного тела и «Юноной» выдерживалось расстояние 8300 миль, и итоговый масштаб картинки составляет 5,8 километров на 1 пиксель.
Снимки были обработаны специалистами, и теперь любой желающий может полюбоваться уникальными облаками и небом на Юпитере.
Автор: Вера Антонова