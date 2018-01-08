BMW X5 признали самым популярным дизельным автомобилем в Москве
Кроссовер BMW X5 признали наиболее востребованным дизельным автомобилем в Москве, итоги подводились за январь-ноябрь 2017 года. Информация представлена в массмедиа аналитическим агентством Автостат.
Продажи на первичном рынке российской столицы составили 20,9 тысяч единиц техники, укомплектованных дизельными моторами. По мнению экспертов Автостата, общие показатели стали меньше в сравнении с тем же периодом прошедшего года. Вместе с тем отмечено, что кроссовер BMW X5 наиболее востребован. Машина реализована в количестве 1,617 тыс. экземпляров, это на 30% превышает результаты, достигнутые за 11 месяцев 2016 года.
Особо отмечено, что вторым по популярности является японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с дизельным агрегатом, модель продана в количестве 1,337 единиц (уменьшение на 19% в сравнении с январем-ноябрём 2016 года). Третье место по популярности занимает седан BMW 5-Series с дизельным мотором, реализовано 1,201 тыс. автомобилей, показатели продаж возросли на 10%.
Продажи на первичном рынке российской столицы составили 20,9 тысяч единиц техники, укомплектованных дизельными моторами. По мнению экспертов Автостата, общие показатели стали меньше в сравнении с тем же периодом прошедшего года. Вместе с тем отмечено, что кроссовер BMW X5 наиболее востребован. Машина реализована в количестве 1,617 тыс. экземпляров, это на 30% превышает результаты, достигнутые за 11 месяцев 2016 года.
Особо отмечено, что вторым по популярности является японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с дизельным агрегатом, модель продана в количестве 1,337 единиц (уменьшение на 19% в сравнении с январем-ноябрём 2016 года). Третье место по популярности занимает седан BMW 5-Series с дизельным мотором, реализовано 1,201 тыс. автомобилей, показатели продаж возросли на 10%.
Автор: Семен Зайцев