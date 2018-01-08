LG Electronics продемонстрировали усовершенствованную модель проекторов 4К UHD
Компания LG Electronics продемонстрировала обновленный вариант проектора 4К с серией HU80К. Им стала первая 4-мегабайтный UHD установка.
Компания-изготовитель утверждает, что сможет получить повторное лидерство среди производителей проекторов с поддержкой 4к. Усовершенствованная модель будет гораздо легче своих предшественников, а также занимать меньше места без потери качества. Это стало главным фактором для упорной работы разработчиков, которые смогли добиться уменьшения в размерах без утраты качества изображения.
LG Electronics отмечает, что проектор 4К UHD не будет сильно бить по карману обычных покупателей. К тому же, изображение такого формата можно будет воссоздать в любом помещении и в любое время.
Компания-изготовитель утверждает, что сможет получить повторное лидерство среди производителей проекторов с поддержкой 4к. Усовершенствованная модель будет гораздо легче своих предшественников, а также занимать меньше места без потери качества. Это стало главным фактором для упорной работы разработчиков, которые смогли добиться уменьшения в размерах без утраты качества изображения.
LG Electronics отмечает, что проектор 4К UHD не будет сильно бить по карману обычных покупателей. К тому же, изображение такого формата можно будет воссоздать в любом помещении и в любое время.
Автор: Самохина Виктория