Дмитрий Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летним юбилеем
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, поздравил Евгения Нестеренко с днем рождения. Сегодня оперный певец отмечает 80-летний юбилей. Поздравление появилось на сайте правительства утром в понедельник.
В сообщении говорится, что Евгений Нестеренко создал множество запоминающихся образов в Большом театре, и все это благодаря вкусу, харизме, артистичности, драматическому таланту и великолепным вокальным данным. Артист отмечает 80-летие. Поклонники знаменитости присоединяются в соцсетях к поздравлениям Дмитрия Медведева.
В сообщении говорится, что Евгений Нестеренко создал множество запоминающихся образов в Большом театре, и все это благодаря вкусу, харизме, артистичности, драматическому таланту и великолепным вокальным данным. Артист отмечает 80-летие. Поклонники знаменитости присоединяются в соцсетях к поздравлениям Дмитрия Медведева.
Автор: Вера Антонова