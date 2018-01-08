Доля электрокаров в Норвегии превысила 50%
В Норвегии доля электрокаров по итогам прошлого года превысила 50%. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства.
Страна сумела добиться таких ошеломительных результатов, говорят эксперты, благодаря большому количеству льгот и стимулов, которые предоставляются норвежским покупателям. Речь идет о налоговых скидках и отсутствии дорожных сборов, а также бесплатной парковке.
Солберг Торсен, глава Норвежской дорожной федерации Оейв, сообщил, что первый раз в стране дизельные и бензиновые авто заняли менее 50%. Смена тенденции случилась молниеносно, власти даже не ожидали таких результатов, к тому же большинство автокомпаний собираются специально для норвежского рынка начать поставку электрокаров.
Стоит сказать, что ни одно государство на планете не может пока достичь таких результатов по переходу с бензиновых на электрокары.
Страна сумела добиться таких ошеломительных результатов, говорят эксперты, благодаря большому количеству льгот и стимулов, которые предоставляются норвежским покупателям. Речь идет о налоговых скидках и отсутствии дорожных сборов, а также бесплатной парковке.
Солберг Торсен, глава Норвежской дорожной федерации Оейв, сообщил, что первый раз в стране дизельные и бензиновые авто заняли менее 50%. Смена тенденции случилась молниеносно, власти даже не ожидали таких результатов, к тому же большинство автокомпаний собираются специально для норвежского рынка начать поставку электрокаров.
Стоит сказать, что ни одно государство на планете не может пока достичь таких результатов по переходу с бензиновых на электрокары.
Автор: Вера Антонова