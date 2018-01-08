Suzuki готовится представить в Индии новый кроссовер Future-S
Компания Suzuki готовится к официальной презентации кроссовера Future-S, автомобиль представят общественности в феврале на выставке AautoExpo в Индии. В Сети появился первый тизер компактной бюджетной модели.
Кроссовер Future-S относится к новому модельному ряду японской компании Suzuki, речь идет о сверхбюджетном кроссовере. Эксперты отмечают, что концептуальный автомобиль найдет свою нишу на индийском рынке. Компакт создан на платформе Suzuki Heartect, на ней ранее был построен популярный хэтчбек Swift нового поколения. Сообщается, что кроссовер будет выпускаться серийно, в модельном ряду он займет нишу на ступеньку ниже Vitara Brezza. Особо отмечено, что длина автомобиля составляет 3800 мм.
Под капотом новинки установлен 1,0-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 101 л. с. Предусмотрен и дизельный агрегат объёмом 1,3 л. с. мощностью 90 л. с., позаимствованный от Vitara Brezza.
Кроссовер Future-S относится к новому модельному ряду японской компании Suzuki, речь идет о сверхбюджетном кроссовере. Эксперты отмечают, что концептуальный автомобиль найдет свою нишу на индийском рынке. Компакт создан на платформе Suzuki Heartect, на ней ранее был построен популярный хэтчбек Swift нового поколения. Сообщается, что кроссовер будет выпускаться серийно, в модельном ряду он займет нишу на ступеньку ниже Vitara Brezza. Особо отмечено, что длина автомобиля составляет 3800 мм.
Под капотом новинки установлен 1,0-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 101 л. с. Предусмотрен и дизельный агрегат объёмом 1,3 л. с. мощностью 90 л. с., позаимствованный от Vitara Brezza.
Автор: Семен Зайцев