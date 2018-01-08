Правительство запретило жечь траву и разводить костры у дорог
В правительстве подписали изменения в правилах противопожарного режима. Теперь у дорог запрещено выращивать колосовые культуры, жечь траву и разводить костры. Детали постановления опубликованы на сайте правительства.
Отмечается, что теперь разводить костры, сжигать хворост в придорожных полосах и у железной дороги запрещается. Изменения касаются также территорий у продуктопроводов и путепроводов. Отмечается, что такие изменения нацелены на повышение защищенности дорог и земель в стране.
Закон подписывал глава правительства Дмитрий Медведев.
Отмечается, что теперь разводить костры, сжигать хворост в придорожных полосах и у железной дороги запрещается. Изменения касаются также территорий у продуктопроводов и путепроводов. Отмечается, что такие изменения нацелены на повышение защищенности дорог и земель в стране.
Закон подписывал глава правительства Дмитрий Медведев.
Автор: Вера Антонова