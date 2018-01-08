У греческого острова Антикитера обнаружена уникальная древняя статуя
В Греции археологам удалось найти уникальную статую, бронзовый диск с изображением быка и мраморную плиту, которые перевозились в этом месте в 1 веке до нашей эры на большом корабле. Находка сделана у острова Антикитера.
Обломки грузового корабля, следовавшего из Рима, залегают на глубине 52 метра. Ученые предположили, что в то время он перевозил до 300 тонн грузов. Среди самых важных для науки находок – мраморная статуя Одиссея, Апполона, бронзовые украшения, изделия из стекла и множество других предметов, а также мебель. Эксперты уверены, что все эти вещи предназначались для богатого римлянина-коллекционера.
Археологи уточняют, что коллекция находок, сделанных у острова Антикитера, будет пополняться, поскольку поблизости был обнаружен еще один затонувший корабль 1 века до нашей эры. Эксперты уже нашли там амфоры и некоторые другие вещи. В ближайшее время их поднимут на сушу.
Обломки грузового корабля, следовавшего из Рима, залегают на глубине 52 метра. Ученые предположили, что в то время он перевозил до 300 тонн грузов. Среди самых важных для науки находок – мраморная статуя Одиссея, Апполона, бронзовые украшения, изделия из стекла и множество других предметов, а также мебель. Эксперты уверены, что все эти вещи предназначались для богатого римлянина-коллекционера.
Археологи уточняют, что коллекция находок, сделанных у острова Антикитера, будет пополняться, поскольку поблизости был обнаружен еще один затонувший корабль 1 века до нашей эры. Эксперты уже нашли там амфоры и некоторые другие вещи. В ближайшее время их поднимут на сушу.
Автор: Вера Антонова