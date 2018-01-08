Лукашенко назвал главным событием 2017 года преодоление негатива в экономике Беларуси
Александр Лукашенко назвал в массмедиа основное, по его мнению, событие для Беларуси. Президент отметил, что стране удалось преодолеть негативные тенденции в национальной экономике.
Белорусские СМИ информируют, что Александр Лукашенко, подводя итоги прошедшего года, определил основное событие для всех граждан. Жизнь в стране сейчас «является не прекрасной, но терпимой», заявил глава государства. Он проинформировал общественность, что Беларусь прошла очень сложный год. Президент уточнил, что в новогоднем обращении к народу он указывал на это, всеобщим событием 2017 года политик считает преодоление негативных тенденций в национальной экономике. Это, по мнению президента, оказало значительное влияние на развитие общества. Лукашенко особо отметил, что постарается приложить усилия для того, чтобы «люди жили хорошо».
Белорусский лидер отметил, что необходимо сделать шаг вперёд и подняться на ступеньку выше. Это необходимо, «чтобы жизнь была не просто терпимой, а нормальной».
Белорусские СМИ информируют, что Александр Лукашенко, подводя итоги прошедшего года, определил основное событие для всех граждан. Жизнь в стране сейчас «является не прекрасной, но терпимой», заявил глава государства. Он проинформировал общественность, что Беларусь прошла очень сложный год. Президент уточнил, что в новогоднем обращении к народу он указывал на это, всеобщим событием 2017 года политик считает преодоление негативных тенденций в национальной экономике. Это, по мнению президента, оказало значительное влияние на развитие общества. Лукашенко особо отметил, что постарается приложить усилия для того, чтобы «люди жили хорошо».
Белорусский лидер отметил, что необходимо сделать шаг вперёд и подняться на ступеньку выше. Это необходимо, «чтобы жизнь была не просто терпимой, а нормальной».
Автор: Семен Зайцев