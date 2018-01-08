В кошельке Electrum исправили уязвимость, позволявшую красть биткоины
Ранее в электронном кошельке Electrum обнаружили уязвимость, благодаря которой можно было красть биткоины. Теперь проблему разработчики решили, о чем рассказал в соцсетях.
Обнаруженная проблема позволяла злоумышленникам иметь доступ к любым кошелькам, используя лишь javascript. В ночь с 7 на 8 января программисты экстренно выпустили очередное обновление, которое ликвидировало недочет. Теперь в новой версии Electrum интерфейс JSON RPC сразу по умолчанию отключен. Также потребуется защита своего кошелька паролем.
Стоит отметить, что уязвимость также затрагивала форки Electrum.
Обнаруженная проблема позволяла злоумышленникам иметь доступ к любым кошелькам, используя лишь javascript. В ночь с 7 на 8 января программисты экстренно выпустили очередное обновление, которое ликвидировало недочет. Теперь в новой версии Electrum интерфейс JSON RPC сразу по умолчанию отключен. Также потребуется защита своего кошелька паролем.
Стоит отметить, что уязвимость также затрагивала форки Electrum.
Автор: Вера Антонова