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Компания Sennheiser презентует на CES самые прозрачные закрытые наушники HD 820
В рамках Международной выставки потребительской электроники, проходящей в Лас-Вегасе, Consumer Electronics Show (CES) немецкая компания Sennheiser собирается презентовать эталонные наушники HD 820, охарактеризовав их как «самые прозрачные закрытые звуковые наушники в мире». Отмечается, устройство обеспечивает исключительный звук, полностью изолируя слушателя от окружающей среды.

Компания Sennheiser презентует на CES самые прозрачные закрытые наушники HD 820


Представители Sennheiser пояснили: «Как правило, высококачественные наушники требуют дизайна с открытой обратной связью, что ограничивает возможности прослушивания истинного звука. HD 820 представляет собой игровой чейнджер, обеспечивающий исключительное звучание аудиофайлов, так как изолирует слушателя от окружающей среды. Мы считаем, что это самые прозрачные звуковые наушники, которые когда-либо были произведены».

Внешняя часть устройства выполнена из высококачественного материала, имеет металлическое оголовье с внутренним демпфером, амбушюры, изготовленные из гипоаллергенной синтетической кожи и микрофибры, и позолоченные заглушки. В наушниках используются разъемы Pentaconn, которые компания охарактеризовала как новый стандарт для сбалансированных выходов, с более низким сопротивлением контакту, обеспечивающим как можно меньше искажений.

Старт продаж Sennheiser HD 820 запланирован на июнь 2018 года. Новинку оценили в $2,4 тысячи.



Ранее «Актуальные новости» сообщали о наушниках от Sennheiser, разработанных совместно с брендом Dior Homme.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 14:40
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