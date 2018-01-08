СМИ: Британские парламентарии пытались смотреть порно на работе около 25 тысяч раз
Депутаты британского парламента около 25 тысяч раз пытались смотреть порносюжеты во время своей работы. В свою очередь в законодательном органе пояснили, что порталы с материалами сексуального характера заблокированы, попытки посещения ресурсов случайны.
В период с июня по октябрь 2017 года парламентарии были уличены в более чем 24 тыс. попыток проникнуть на ресурсы с порноматериалами. Медиа-издание The Guardian сообщает, что с компьютеров парламентской сети и других электронных устройств ежедневно отправлялись около 160 запросов на посещение определённых сайтов.
Ранее вокруг экс-заместителя премьер-министра Великобритании Демиана Грина разразился скандал, связанный с тем, что в его служебном компьютере обнаружили материалы сексуального характера. Грин оставил свой пост в декабре 2017 года именно по этой причине, уточняют западные массмедиа.
В период с июня по октябрь 2017 года парламентарии были уличены в более чем 24 тыс. попыток проникнуть на ресурсы с порноматериалами. Медиа-издание The Guardian сообщает, что с компьютеров парламентской сети и других электронных устройств ежедневно отправлялись около 160 запросов на посещение определённых сайтов.
Ранее вокруг экс-заместителя премьер-министра Великобритании Демиана Грина разразился скандал, связанный с тем, что в его служебном компьютере обнаружили материалы сексуального характера. Грин оставил свой пост в декабре 2017 года именно по этой причине, уточняют западные массмедиа.
Автор: Семен Зайцев