Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю на Земле в январе
Эксперты из Центра прогнозов космической погоды РАН прогнозируют мощную магнитную бурю, которая в ближайшее время обрушится на землю. Ученые отмечают, что в январе всем метеозависимым людям стоит внимательно относиться к своему здоровью.
По данным профессионалов, на любой фазе солнечного цикла могут случиться необратимые катастрофические события, поэтому за Солнцем ученые уже 150 лет не перестают следить. На основании исследований дается прогноз на месяц.
Эксперты говорят, что раз в четверо суток солнечная плазма достигает Земли и можно заранее спрогнозировать обрушение энергии. Корональная дыра, по их сведениям, способна не только породить маленькую бурю. Всплеск очередного метеособытия ожидается в середине января, при этом есть вероятность какой-то аномальной области, но она очень мизерна.
В январе всем метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое здоровье.
По данным профессионалов, на любой фазе солнечного цикла могут случиться необратимые катастрофические события, поэтому за Солнцем ученые уже 150 лет не перестают следить. На основании исследований дается прогноз на месяц.
Эксперты говорят, что раз в четверо суток солнечная плазма достигает Земли и можно заранее спрогнозировать обрушение энергии. Корональная дыра, по их сведениям, способна не только породить маленькую бурю. Всплеск очередного метеособытия ожидается в середине января, при этом есть вероятность какой-то аномальной области, но она очень мизерна.
В январе всем метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое здоровье.
Автор: Вера Антонова