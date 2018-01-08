Российские военные получат планирующие авиабомбы "Дрель"
Российским военным в 2018 году предоставят на вооружение авиабомбы «Дрель» массой 500 килограммов. Об этом СМИ стало известно от Владимира Лепина, гендиректора концерна-разработчика «Техмаш».
По словам эксперта, госиспытания бомбы «Дрель» проводились с 2016 года и должны подойти к концу в 2018 году, после чего они поступят на вооружение. Одна отечественная авиабомба способна остановить танковую колонну или стреляющую батарею со стороны противника. При этом отмечается, что самолет, который будет перевозить авиабомбу, не должен будет входить в воздушную зону противника, так как «Дрель» при отсутствии двигателя может планировать на 10 километров минимум.
Ко всему прочему «Дрель» почти невозможно отследить противнику по радарам.
По словам эксперта, госиспытания бомбы «Дрель» проводились с 2016 года и должны подойти к концу в 2018 году, после чего они поступят на вооружение. Одна отечественная авиабомба способна остановить танковую колонну или стреляющую батарею со стороны противника. При этом отмечается, что самолет, который будет перевозить авиабомбу, не должен будет входить в воздушную зону противника, так как «Дрель» при отсутствии двигателя может планировать на 10 километров минимум.
Ко всему прочему «Дрель» почти невозможно отследить противнику по радарам.
Автор: Вера Антонова