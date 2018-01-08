В Астрахани ЗИЛ провалился под асфальт
Накануне в Астрахани случилось ЧП. На улице Зеленгинской, как заявляют свидетели события, под асфальт провалился грузовик ЗИЛ. Также информация об этом происшествии появилась в популярной группе этого города в соцсети.
Грузовик доставали собственными силами с помощью трактора. ЧП подобного типа происходят в городе не в первый раз, до этого несколько Газелей также уходили под асфальт.
Грузовик доставали собственными силами с помощью трактора. ЧП подобного типа происходят в городе не в первый раз, до этого несколько Газелей также уходили под асфальт.
Автор: Соколов Вячеслав