Дом-2: Фанаты Саши Гозиас вновь обвиняют девушку в использовании фотошопа
Фанаты Саши Гозиас из «Дома-2» обвиняют девушку в использовании фотошопа. Причиной тому послужил очередной снимок в ее Instagram, опубликованный накануне.
Саша Гозиас загрузила в Сеть нежное и одновременно сексуальное фото, на котором она позирует в откровенной черной одежде. Фолловеры, внимательно присмотревшись, заметили, что такой стройности участница «Дома-2», судя по всему, добилась фотошопом, а не диетами или занятиями спортом.
Сама участница телестройки никак на негатив в Сети не реагирует и отвергает всяческие обвинения в использовании сторонних приложений.
Саша Гозиас загрузила в Сеть нежное и одновременно сексуальное фото, на котором она позирует в откровенной черной одежде. Фолловеры, внимательно присмотревшись, заметили, что такой стройности участница «Дома-2», судя по всему, добилась фотошопом, а не диетами или занятиями спортом.
Сама участница телестройки никак на негатив в Сети не реагирует и отвергает всяческие обвинения в использовании сторонних приложений.
Автор: Вера Антонова