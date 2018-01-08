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Над береговой линией Кипра астроном увидел фиолетовый НЛО
Один из астрономов обнаружил на Кипре 4 января, в северной части страны, НЛО больших размеров, он двигался над береговой линией. Очевидец отметил, что объект имел необычный фиолетовый цвет.

Над береговой линией Кипра астроном увидел фиолетовый НЛО

Сообщается, что над Кипром, в воздушном пространстве, был замечен НЛО, он мерцал фиолетовым светом. Данное событие произошло в начале января на северо-западе страны. Уфологи сообщают, что объект был замечен над морем. Уникальные кадры удалось сделать астроному-любителю, он позднее разместил их на своём сайте. Местные масс-медиа отмечают, что некоторое время назад в данной части страны часто видели летающие тарелки. В настоящее время эксперты анализируют видеоматериал. Неизвестный аппарат исчез через 2-3 секунды после начала видеосъёмки.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 16:07
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