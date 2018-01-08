Над береговой линией Кипра астроном увидел фиолетовый НЛО
Один из астрономов обнаружил на Кипре 4 января, в северной части страны, НЛО больших размеров, он двигался над береговой линией. Очевидец отметил, что объект имел необычный фиолетовый цвет.
Сообщается, что над Кипром, в воздушном пространстве, был замечен НЛО, он мерцал фиолетовым светом. Данное событие произошло в начале января на северо-западе страны. Уфологи сообщают, что объект был замечен над морем. Уникальные кадры удалось сделать астроному-любителю, он позднее разместил их на своём сайте. Местные масс-медиа отмечают, что некоторое время назад в данной части страны часто видели летающие тарелки. В настоящее время эксперты анализируют видеоматериал. Неизвестный аппарат исчез через 2-3 секунды после начала видеосъёмки.
Сообщается, что над Кипром, в воздушном пространстве, был замечен НЛО, он мерцал фиолетовым светом. Данное событие произошло в начале января на северо-западе страны. Уфологи сообщают, что объект был замечен над морем. Уникальные кадры удалось сделать астроному-любителю, он позднее разместил их на своём сайте. Местные масс-медиа отмечают, что некоторое время назад в данной части страны часто видели летающие тарелки. В настоящее время эксперты анализируют видеоматериал. Неизвестный аппарат исчез через 2-3 секунды после начала видеосъёмки.
Автор: Семен Зайцев