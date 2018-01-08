IPO компании Xiaomi оценили в $200 миллиардов
Первичное публичное размещение (IPO) китайской компании Xiaomi оценено в $200 миллиардов. Это вдвое больше той цифры, которую ожидали банкиры Гонконга.
Компания Xiaomi, основанная в апреле 2010 года, за годы своего существования прошла нелёгкий путь к успеху и мировому признанию. Начав со смартфонов, позже она разветвилась на несколько иных продуктов, в том числе включая производство телевизоров, пылесосов и видеокамер. Однако, считают эксперты, самым большим решением Xiaomi может стать в этом году общедоступность бренда.
Согласно сообщениям из КНР, указанную компанию могут оценить в $200 миллиардов. Отмечается, данную сумму, озвученную основателем и гендиректором Xiaomi Лэем Цзюнем, одобрил инвестиционный банк. Для сравнения, IPO китайской компании Baidu, созданной в январе 2000 года, на сегодняшний день составляет $85 миллиардов.
В 2017 году продажи продукции Xiaomi значительно улучшились, её чистая прибыль составила $1 миллиард. В 2018 году Xiaomi удвоила свой целевой показатель дохода.
На данный момент сотрудники разрабатывают, наряду с иными проектами, смартфон Xiaomi Mi Note 4 с безрамочным дисплеем, дебют которого запланирован на конец 2018 года.
Компания Xiaomi, основанная в апреле 2010 года, за годы своего существования прошла нелёгкий путь к успеху и мировому признанию. Начав со смартфонов, позже она разветвилась на несколько иных продуктов, в том числе включая производство телевизоров, пылесосов и видеокамер. Однако, считают эксперты, самым большим решением Xiaomi может стать в этом году общедоступность бренда.
Согласно сообщениям из КНР, указанную компанию могут оценить в $200 миллиардов. Отмечается, данную сумму, озвученную основателем и гендиректором Xiaomi Лэем Цзюнем, одобрил инвестиционный банк. Для сравнения, IPO китайской компании Baidu, созданной в январе 2000 года, на сегодняшний день составляет $85 миллиардов.
В 2017 году продажи продукции Xiaomi значительно улучшились, её чистая прибыль составила $1 миллиард. В 2018 году Xiaomi удвоила свой целевой показатель дохода.
На данный момент сотрудники разрабатывают, наряду с иными проектами, смартфон Xiaomi Mi Note 4 с безрамочным дисплеем, дебют которого запланирован на конец 2018 года.
Автор: Воробьева Алина