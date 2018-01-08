Автостат: BMW X5 стал лидером рынка дизельных автомобилей в Москве
АВТОСТАТ опубликовал данные по количеству реализованных легковушек с дизельными двигателями в московском регионе за 17 год. Объем рынка равняется 20,9 тыс. авто., это несколько хуже результата 16 года, тогда было куплено 22,1 тыс. автотранспорта.
Лидером этого сегмента автомобильного рынка стал BMW X5, таких моделей за 11 месяцев 2017 года было куплено 1617 единиц, что на треть больше результата за это же время в 2016 году. На втором месте рейтинга стоит Land Cruiser Prado с результатом 1337 ед., что на 19% хуже 2016 г., но японский внедорожник лидирует на рынке во всех регионах страны. Третье место у BMW 5-Series, соответственно, 1201 шт., что на 10% больше 2016 года.
Следующие места в десятке лидеров распределились так: KIA Sorento - 1090 ед., Toyota Land Cruiser -1067 ед., Audi Q7 - 937ед., BMW X6 – 757ед., Hyundai Santa Fe – 707ед., Volkswagen Tiguan – 693ед., Volvo XC60 – 681ед..
Лидером этого сегмента автомобильного рынка стал BMW X5, таких моделей за 11 месяцев 2017 года было куплено 1617 единиц, что на треть больше результата за это же время в 2016 году. На втором месте рейтинга стоит Land Cruiser Prado с результатом 1337 ед., что на 19% хуже 2016 г., но японский внедорожник лидирует на рынке во всех регионах страны. Третье место у BMW 5-Series, соответственно, 1201 шт., что на 10% больше 2016 года.
Следующие места в десятке лидеров распределились так: KIA Sorento - 1090 ед., Toyota Land Cruiser -1067 ед., Audi Q7 - 937ед., BMW X6 – 757ед., Hyundai Santa Fe – 707ед., Volkswagen Tiguan – 693ед., Volvo XC60 – 681ед..
Автор: Соколов Вячеслав